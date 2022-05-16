Atwasat

خلال لقاء السفير في بنغازي.. القطراني يعد بتوسيع التعاون بين ليبيا والهند

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 06:48 مساء
خلال لقاء السفير في بنغازي.. القطراني يعد بتوسيع التعاون بين ليبيا والهند
اجتماع القطراني مع السفير الهندي والوفد المرافق له، الإثنين، 16 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
alwasat radio

وعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، بتوسيع التعاون مع الهند في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية وتذليل العقبات أمام الشركات والمستثمرين الهنود للعمل والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء القطراني بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، اليوم الإثنين، سفير الهند لدى ليبيا، آن جي جان جيت، والوفد المرافق له بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد.

تذليل العقبات أمام الشركات والمستثمرين الهنود للعمل في ليبيا
وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن القطراني رحب خلال اللقاء بالسفير الهندي، وإن هذه الخطوة ستفتح آفاق التعاون في عدة مجالات، خاصة مشاريع البنية التحتية والإسكان.

وأضاف القطراني أن «الشركات الهندية تلقى إقبالًا كبيرًا على مستوى عالمي كونها تتميز بدقة الأداء»، مشيرًا إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «ستعمل على تذليل كافة المصاعب أمام الشركات والمستثمرين من جمهورية الهند الصديقة للمساهمة في مرحلة إعمار ليبيا».

- القطراني يشدد خلال لقائه القائم بالأعمال اليوناني في بنغازي على خطوتين لتطوير العلاقات بين البلدين
- «الإعمار» و«التأشيرات» و«فتح المجال الجوي».. إجراءات يونانية لتوطيد العلاقات مع ليبيا

وأكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية لضيفه الهندي «أن التعاون سيشمل مجالات أخرى كالاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها».

الهند تبدي استعدادها للتعاون مع ليبيا
وأضاف مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي أن السفير الهندي، عبر من جهته عن سعادته بحفاوة الاستقبال والترحاب من قبل القطراني وكل من التقاهم بمدينة بنغازي، وأكد أن «هذه الزيارة هي الأولى للمدينة وقد أعطت انطباعًا جيدًا».

وأضاف السفير «أن جمهورية الهند يسعدها التعاون مع دولة ليبيا في شتى المجالات وأنها لن تدخر جهدًا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأشار مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي إلى أن السفير الهندي آن جي جان جيت أهدى في ختام اللقاء القطراني هدية تذكارية كرمزية للتعبير عن عمق العلاقة بين جمهورية الهند وليبيا.

اجتماع القطراني مع السفير الهندي والوفد المرافق له، الإثنين، 16 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
اجتماع القطراني مع السفير الهندي والوفد المرافق له، الإثنين، 16 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
اجتماع القطراني مع السفير الهندي والوفد المرافق له، الإثنين، 16 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
اجتماع القطراني مع السفير الهندي والوفد المرافق له، الإثنين، 16 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)
خلال لقاء السفير في بنغازي.. القطراني يعد بتوسيع التعاون بين ليبيا والهند
خلال لقاء السفير في بنغازي.. القطراني يعد بتوسيع التعاون بين ليبيا والهند
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
الأهلي طرابلس يتلقى الإشادة من الوسط الرياضي رغم «الوداع الأفريقي»

الأهلي طرابلس يتلقى الإشادة من الوسط الرياضي رغم «الوداع الأفريقي»
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»

بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»
أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند

أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند
الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»

الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»
مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج

مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج
الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»

الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»
كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش

كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش
تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية

تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية
عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات

عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات
المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة الأخيرة»؟

المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة ...
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة

كاركاتير حليم - العرب في ذكرى النكبة
درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»

درنة تودع نجمها الدولي «محمد بونيسة»
لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟

لقاء سري يجمع ولي العهد السعودي ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية.. ما تفاصيله؟
«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي

«خلل تقني» يتسبب في استقالة الحكومة الفرنسية بالخطأ على موقعها الرسمي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المقاصة الإلكترونية متوقفة منذ 2014 في شرق ليبيا ودعوة لتفعيلها في القطاع المصرفي بالكامل
المقاصة الإلكترونية متوقفة منذ 2014 في شرق ليبيا ودعوة لتفعيلها ...
اجتماع طارئ في سرت لبحث الصعوبات واحتياجات المرافق الصحية بالبلدية
اجتماع طارئ في سرت لبحث الصعوبات واحتياجات المرافق الصحية ...
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار ...
خلال لقاء السفير في بنغازي.. القطراني يعد بتوسيع التعاون بين ليبيا والهند
خلال لقاء السفير في بنغازي.. القطراني يعد بتوسيع التعاون بين ...
الدبيبة يطلب من 3 وزراء موافاته بإجراءات تسوية أوضاع أعضاء هيئة الشرطة والعاملين بقطاع الصحة
الدبيبة يطلب من 3 وزراء موافاته بإجراءات تسوية أوضاع أعضاء هيئة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم...
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء ......
اشتباكات عنيفة في جنزور
اشتباكات عنيفة في جنزور...
المزيد
جهاز الأمن العام: تحرير 5 فتيات فلبينيات وضبط الخاطف
جهاز الأمن العام: تحرير 5 فتيات فلبينيات وضبط الخاطف...
وليامز تعلن توافق اجتماع المسار الدستوري حول السلطتين التشريعية والقضائية
وليامز تعلن توافق اجتماع المسار الدستوري حول السلطتين ......
المصرف المركزي: سيناريوهان أمام الحكومة الليبية لتوحيد سعر الصرف
المصرف المركزي: سيناريوهان أمام الحكومة الليبية لتوحيد سعر ......
الدبيبة يطلب من 3 وزراء موافاته بإجراءات تسوية أوضاع أعضاء هيئة الشرطة والعاملين بقطاع الصحة
الدبيبة يطلب من 3 وزراء موافاته بإجراءات تسوية أوضاع أعضاء ......
خلال لقاء السفير في بنغازي.. القطراني يعد بتوسيع التعاون بين ليبيا والهند
خلال لقاء السفير في بنغازي.. القطراني يعد بتوسيع التعاون بين......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط