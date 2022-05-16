خلال لقاء السفير في بنغازي.. القطراني يعد بتوسيع التعاون بين ليبيا والهند

القاهرة - بوابة الوسط

وعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، بتوسيع التعاون مع الهند في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية وتذليل العقبات أمام الشركات والمستثمرين الهنود للعمل والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء القطراني بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، اليوم الإثنين، سفير الهند لدى ليبيا، آن جي جان جيت، والوفد المرافق له بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد.

تذليل العقبات أمام الشركات والمستثمرين الهنود للعمل في ليبيا

وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن القطراني رحب خلال اللقاء بالسفير الهندي، وإن هذه الخطوة ستفتح آفاق التعاون في عدة مجالات، خاصة مشاريع البنية التحتية والإسكان.

وأضاف القطراني أن «الشركات الهندية تلقى إقبالًا كبيرًا على مستوى عالمي كونها تتميز بدقة الأداء»، مشيرًا إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «ستعمل على تذليل كافة المصاعب أمام الشركات والمستثمرين من جمهورية الهند الصديقة للمساهمة في مرحلة إعمار ليبيا».

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وأكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية لضيفه الهندي «أن التعاون سيشمل مجالات أخرى كالاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها».

الهند تبدي استعدادها للتعاون مع ليبيا

وأضاف مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء في بنغازي أن السفير الهندي، عبر من جهته عن سعادته بحفاوة الاستقبال والترحاب من قبل القطراني وكل من التقاهم بمدينة بنغازي، وأكد أن «هذه الزيارة هي الأولى للمدينة وقد أعطت انطباعًا جيدًا».

وأضاف السفير «أن جمهورية الهند يسعدها التعاون مع دولة ليبيا في شتى المجالات وأنها لن تدخر جهدًا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأشار مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي إلى أن السفير الهندي آن جي جان جيت أهدى في ختام اللقاء القطراني هدية تذكارية كرمزية للتعبير عن عمق العلاقة بين جمهورية الهند وليبيا.

اجتماع القطراني مع السفير الهندي والوفد المرافق له، الإثنين، 16 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)

اجتماع القطراني مع السفير الهندي والوفد المرافق له، الإثنين، 16 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)