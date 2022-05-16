اللافي يستعرض خطوات دمج المبادرات المقدمة بخصوص المصالحة الوطنية في مشروع واحد

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال اجتماع عقده صباح اليوم الإثنين، مع ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، بحضور عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر، الخطوات المتخذة لدمج المبادرات المقدمة بخصوص المصالحة الوطنية في مشروع واحد يسهم في نجاح العملية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي أكد، خلال الاجتماع، «أهمية المبادرات لدعم مشروع المصالحة، ودراستها لدمجها في مشروع واحد، يكون منهجًا لعمل مفوضية المصالحة الوطنية، ليسهم في إرساء قواعد السلام، وتحقيق الاستقرار في ليبيا».

وعرض خبراء من مركز دراسات القانون والمجتمع، التابع لجامعة بنغازي، في أواخر مارس 2021، على المجلس الرئاسي مقترحًا عن دور القانون في المصالحة الوطنية، وذلك بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي حينها.

أسس وقواعد المصالحة الوطنية

ويهدف المقترح الذي أشرف على إعداده خبراء مركز دراسات القانون بجامعة بنغازي إلى «وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا، خصوصًا فيما يتعلق بمنهجية المشروع وسنده المجتمعي والعلمي».

- خبراء من جامعة بنغازي يعرضون على «الرئاسي» مقترحا عن دور القانون في المصالحة

- المجلس الرئاسي يناقش التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية العليا للمصالحة

- «الرئاسي» يهيب بكافة القوى الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية لإخراج ليبيا من أزمتها

- المنفي يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اللقاء حينها، حرص المجلس الرئاسي على «التأسيس المجتمعي والعلمي والفني للمصالحة الوطنية الشاملة بمستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية» وفق مكتبه الإعلامي.

تأسيس مفوضية المصالحة الوطنية

وأعلن المجلس الرئاسي، في الخامس من أبريل 2021، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدًا أنها ستكون «صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون» وستتشكل من رئيس وستة أعضاء.

وناشد المجلس الرئاسي، في بيان حينها، كافة القوى السياسية والاجتماعية والنشطاء بمنظمات المجتمع المدني «الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية لإنجاحها، وإخراج ليبيا من أزمتها وتذليل الصعاب التي تعترض مسارات هذه المصالحة الوطنية»، مؤكدًا أنها «لن تتحقق إلا بجهد وطني جامع».

لكن حتى الآن لم يعرض المجلس الرئاسي هيكل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية ولم يسمِ مسؤوليها.

اجتماع اللافي مع خبراء جامعة بنغازي لاستعراض خطوات دمج المبادرات المطروحة بشأن المصالحة الوطنية. (المجلس الرئاسي)

اجتماع اللافي مع خبراء جامعة بنغازي لاستعراض خطوات دمج المبادرات المطروحة بشأن المصالحة الوطنية. (المجلس الرئاسي)