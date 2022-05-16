القطراني يشدد خلال لقائه القائم بالأعمال اليوناني في بنغازي على خطوتين لتطوير العلاقات بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

شدد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية علي القطراني، خلال لقائه اليوم الإثنين في بنغازي، القائم بالأعمال في سفارة اليونان لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس، والقنصل العام أخيليس راكنس، على خطوتين مهمتين لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد القطراني، خلال اللقاء، أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «تولي العلاقات الليبية-اليونانية اهتمامًا كبيرًا، وأنها حريصة كل الحرص على أن تكون هذه العلاقات مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون في شتى المجالات التي تعود بالفائدة على الدولتين».

الخطوات المهمة لتعزيز العلاقات الليبية-اليونانية

وأضاف القطراني، في تصريح نشره مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «هذه العلاقات يجب أن تعزز بعدة خطوات مهمة كفتح المجال الجوي وإصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين، خاصة العاجلة منها للحالات المرضية الحرجة».

- القطراني ببلدية بنغازي: رئيس الحكومة أعطى الإذن بالبدء في مشاريع الإعمار

- القطراني يشكل لجنة من المختصين لمتابعة الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية

- القطراني: مشاكل بلديات برقة كثيرة وحكومتنا جاءت لوضع الحلول

كما أكد القطراني لضيفيه اليونانيين، خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في بنغازي بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب يونس سالم العرفي، عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا واليونان.

اليونان دولة صديقة ولها مواقف إيجابية مع ليبيا

وأشاد القطراني بالتعاون الاقتصادي المشترك والاتفاقات الثنائية المبرمة في عدة مجالات بين البلدين، مضيفًا أن «اليونان دولة صديقة ولها مواقف إيجابية لا تنسى مع دولة ليبيا».

إجراءات توطيد العلاقات الليبية-اليونانية

وأضاف مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي، أن القائم بالأعمال اليوناني أبدى خلال اللقاء «استعداد بلاده للبدء في توطيد العلاقات الليبية-اليونانية من خلال عدة إجراءات ستتخذ في أقرب الآجال والتي من أهمها البدء في إصدار تأشيرات الدخول المحلية والأوروبية للمواطنين الليبيين»، منوهًا إلى إيلاء اهتمام خاص بالحالات المرضية.

وأضاف القائم بالأعمال اليوناني «أنه سيتم فتح المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية واستعادة الحركة التجارية والسياحية حتى من خلال حركة الملاحة التي ستكون من خلال عدة موانئ، من ضمنها ميناء درنة الذي ستسهم اليونان في استئناف عمله قريبًا».

وأكد القائم بالأعمال اليوناني أن «ليبيا ستحظى باهتمام خاص من قبل السلطات اليونانية وأن الشركات اليونانية ستسهم في التنمية وإعادة الإعمار كما سيكون هناك تعاون في مجالات أخرى كالمجال الطبي من حيث التدريب والعلاج والمجال الزراعي الذي تم بحثه مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية وغيرها من المجالات التي ستعود بالفائدة على الشعبين الصديقين» وفق مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي.

لقاء القطراني مع القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية والقنصل العام في بنغازي. (مكتب التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء بنغازي)

لقاء القطراني مع القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية والقنصل العام في بنغازي. (مكتب التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء بنغازي)

القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية خلال لقائه مع القطراني في بنغازي. (مكتب التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء بنغازي)

القطراني خلال لقائه مع القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية والقنصل العام في بنغازي. (مكتب التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء بنغازي)