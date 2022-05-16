سبها تعود إلى «صفر» إصابات كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد. وأشار المركز في بيان إلى ثبوت سلبية أربع حالات جرى أخذ عينات منها أمس الأحد.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان المركز اكتشاف حالتي إصابة بالفيروس السبت، بعدما خلت من الإصابات منذ 28 مارس الماضي.

ومنتصف أبريل حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خصوصا مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).

وقال المركز، في بيان آخر السبت، إن ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالا على تلقي اللقاح، وناشد، جميع المواطنين «سرعة التوجه لمراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بأعراض الفيروس».