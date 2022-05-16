تراجع الدولار أمام الدينار واستقرار اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف العملة الأميركية أمام الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الإثنين، إذ انخفض الدولار بفارق قرشين اثنين إلى5.13 دينار مقابل 5.15 دينار أمس. يذكر أن سعر الدولار هبط قرشا واحدا يوم السبت مسجلا 5.12 دينار مقابل 5.13 دينار الجمعة.

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في حين لم تشهد العملتان الأوروبية والبريطانية أي تغيير، فقد استقرت عند 5.30 دينار لليورو، و6.25 للإسترليني، وذلك حسب صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ومتداولين. كما استقرت الليرة التركية عند 0.33 دينار والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي.