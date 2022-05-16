المنقوش تهنئ بانتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، تهنئة لنظيرها الإماراتي عبدالله بن زايد لمناسبة انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي أمس الأحد.

كما قدمت المنقوش «تعزيتها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبا في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته».

ونقلت وزارة الخارجية، في بيان تمنيات الوزيرة «بالسداد والتوفيق لخدمة الإمارات وشعبها»، وتمنياتها «لدولة الإمارات العربية حكومة وشعبا كل التقدم والاستقرار والازدهار».

ومن جهته، عبر الوزير الإماراتي عن خالص شكره معربا عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في جهودهما في تعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

ويوم السبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا بموجب المادة 51 من الدستور، وشيعت الإمارات رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، عقب وفاته عن عمر ناهز 73 عاما. وأعلنت الإمارات الحداد أربعين يوما.

المنفي يعزي محمد بن زايد

وقدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، واجب العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال زيارة قصيرة أمس الأحد، وفق الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

ونشرت الناطقة باسم المجلس، في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في وقت سابق الإثنين، صورة لاستقبال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد للمنفي في أبوظبي أمس.

وشيعت الإمارات رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، عقب وفاته عن عمر ناهز 73 عاما، وقدم المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وقائد قوات القيادة العامة، التعازي في وفاة رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة.