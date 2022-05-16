الأرصاد: موج هادئ ورؤية جيدة على ساحل البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على ساحل البلاد.

وتكون الرؤية جيدة، وتكون متوسطة الليلة وفي الصباح الباكر على معظم الساحل، لاحتمالية ظهور الشبورة المائية.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة الليلة وفي الصباح الباكر على معظم الساحل، لاحتمالية ظهور الشبورة المائية.

• السماء قليلة السحب.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.

• الرياح شمالية غربية على معظم الساحل وجنوبية شرقية اليوم على ساحل مصراتة وسرت، ومتغيرة الاتجاه غدا على ساحل زوارة، سرعتها تتراوح ما بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.