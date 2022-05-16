ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار بفارق ضئيل في تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين.

وصعدت العملة الأميركية بفارق قرش واحد، مسجلة 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو بفارق 3 قروش، مسجلا 5.02 دينار مقارنة بـ5.05 دينار الخميس الماضي، فيما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.91 دينار مقابل 5.87 دينار بفارق 4 قروش.

وعلى صعيد العملات العربية، انخفض الدينار التونسي إلى 1.54 دينار ليبي مقابل 1.55 دينار، والريال السعودي على 1.28 دينار، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

كما حافظت كل من الليرة التركية واليوان الصيني على مستوى 0.31 دينار و0.71 دينار، على الترتيب.