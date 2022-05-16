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الأرصاد: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 10:05 صباحا
الأرصاد: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على غالب المناطق
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 4 مايو 2022. (الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة على غالب مناطق ليبيا، وتسجّل انخفاضا بسيطا غدا على الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غدا على نالوت وزوارة، وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الساحل.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على غالب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق الساحل.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

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