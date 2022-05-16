بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤول بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مع وفد عسكري إيطالي «سبل التعاون العسكري»، وفق بيان صادر عن الوزارة، وذلك بعد أيام من مباحثات مماثلة مع الجانب الفرنسي.

وذكر بيان الوزارة، اليوم الإثنين، أن «مدير مكتب وزير الدفاع، العميد جبريل الشتيوي، عقد اجتماعا موسعا يوم أمس الأحد مع الوفد الإيطالي الذي يرأسه نائب مدير مكتب التعاون الدولي والاتصال الخارجي بوزارة الدفاع الإيطالية، بحضور مدير مكتب التعاون بالوزارة وعدد من الضباط المختصين». وحسب البيان فقد بحث المجتمعون «تعزيز سبل التعاون العسكري بما يكفل الاحترام المتبادل بين البلدين».