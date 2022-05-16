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المنفي يعزي في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 08:47 صباحا
المنفي يعزي في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان
المنفي ورئيس دولة الإمارات خلال لقاء في أبوظبي، 16 مايو 2022. (تويتر)
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قدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، واجب العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال زيارة قصيرة أمس الأحد، وفق الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

ونشرت الناطقة باسم المجلس، في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين، صورة لاستقبال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد للمنفي في أبوظبي أمس.

وشيعت الإمارات رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، عقب وفاته عن عمر ناهز 73 عاما، وقدم المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وقائد قوات القيادة العامة، التعازي في وفاة رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة.

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محمد بن زايد رئيسا للإمارات وأربعون يوما حدادا
ويوم السبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا بموجب المادة 51 من الدستور، وشيعت الإمارات رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، عقب وفاته عن عمر ناهز 73 عاما، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات. وأعلنت الإمارات الحداد أربعين يوما اعتبارا من الجمعة، وتنكيس الأعلام، إضافة إلى تعطيل العمل «في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام».

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