الحويج والكيلاني يبحثان إنشاء هيئة لإدارة الاستثمار المنزلي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني الترتيبات اللازمة لإنشاء هيئة تشرف على إدارة الاستثمار المنزلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأحد، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد والتجارة ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية.

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وأفاد بيان لوزارة الاقتصاد على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش الترتيبات اللازمة لإنشاء هيئة تشرف على إدارة الاستثمار المنزلي وتوفير الدعم اللازم المالي والفني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وجرى الاتفاق، خلال الاجتماع على تشكيل فريق مشترك لدراسة القوانين واللوائح التي تخص الشؤون الاجتماعية، ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع التجارية والاستثمارية.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)