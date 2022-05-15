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ضبط 201 مهاجر بنغالي شمال الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 10:41 مساء
ضبط 201 مهاجر بنغالي شمال الخمس
المهاجرين المضبوطين (صفحة جهاز حرس السواحل على فيسبوك)
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أعلن جهاز حرس السواحل البحرية، اليوم الأحد، ضبط 201 مهاجر ‏غير شرعي من الجنسية البنغالية، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية، على متن جرافة مجهولة الهوية.

وقال الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الزورق «زوارة» التابع التابع لحرس السواحل وأمن الموانئ تمكن من ضبط 201 مهاجر غير شرعي من الجنسية البنغالية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن جرافة مجهولة الهوية.

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وأضاف أن الزورق تحرك بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى المكان، شمال الخمس، وذلك في إطار مكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر.

وأوضح أن المهاجرين جرى إنزالهم في قاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة، لافتًا إلى أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

المهاجرين المضبوطين (صفحة جهاز حرس السواحل على فيسبوك)
المهاجرين المضبوطين (صفحة جهاز حرس السواحل على فيسبوك)
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