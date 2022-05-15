ضبط 201 مهاجر بنغالي شمال الخمس...

أعلن جهاز حرس السواحل البحرية، اليوم الأحد، ضبط 201 مهاجر غير شرعي من الجنسية البنغالية، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية، على متن جرافة مجهولة الهوية.
وقال الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الزورق «زوارة» التابع التابع لحرس السواحل وأمن الموانئ تمكن من ضبط 201 مهاجر غير شرعي من الجنسية البنغالية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن جرافة مجهولة الهوية.
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وأضاف أن الزورق تحرك بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى المكان، شمال الخمس، وذلك في إطار مكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر.
وأوضح أن المهاجرين جرى إنزالهم في قاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة، لافتًا إلى أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
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