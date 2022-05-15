في «وسط الخبر».. اشتباكات جنزور توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» في التاسعة مساء اليوم الأحد على قناة «الوسط» (WTV)، تداعيات الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور غرب طرابلس، ليلة أمس.

ويطرح البرنامج سؤالًا على محللين ومختصين حول ما إذا كانت تلك الاشتباكات مجرد توترات عابرة أم تمهيد لسيناريو دموي في العاصمة؟ خاصة في ظل تقارير صحفية تشير إلى تخوفات من تفجر الوضع الأمني في ظل حالة الانسداد السياسي.

- اشتباكات عنيفة في جنزور

ودارت اشتباكات، ليلة أمس السبت، في منطقة جنزور بين مسلحي كتيبة «فرسان جنزور» و«كتيبة 55» من ورشفانة بإمرة معمر الضاوي، التابعة لما يعرف بـ«جهاز الدعم والاستقرار»، وفق مصادر متطابقة.