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«العامة للكهرباء»: تضرر مشروع محطة غرب طرابلس جراء «اشتباكات جنزور»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 07:20 مساء
«العامة للكهرباء»: تضرر مشروع محطة غرب طرابلس جراء «اشتباكات جنزور»
وفد الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس (صفحة الشركة على فيسبوك)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء تضرُّر مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس، جراء الاشتباكات التي جرت ليلة البارحة بمنطقة جنزور، والتي تسبّبت في أضرار على مستوى خطوط نقل الطاقة ودوائر النقل.

أفادت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن مجلس إدارة الشركة رفقة عدد من المهندسين أجروا زيارة تفقدية للمشروع صباح اليوم الأحد للاطمئنان على العاملين والشركة المنفذة للمشروع، وللاطلاع على حجم الأضرار التي طالت المحطة وخطوط نقل الطاقة جراء الاشتباكات.

- اشتباكات عنيفة في جنزور 
تجدد الاشتباكات بين ورشفانة وجنزور

وأعرب مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن «أسفه على ما حدث، لا سيما في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على الانتهاء من المشروع الحيوي المنتظر».

ونقل البيان عن المقاول المنفذ للمشروع قوله إنه «يتمنى أن تنتهي هذه الأعمال المؤسفة والتي تؤدي إلى تأخر استكمال المشروع».

وليلة أمس، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاشتباكات، سمع فيها أصوات نيران كثيفة في أنحاء متفرقة من المدينة، ولم تعلن أي جهة رسمية حينها أسباب الاشتباكات والضالعين فيها.

وقالت مصادر متطابقة إن الاشتباكات دارت بين مسلحي كتيبة «فرسان جنزور» و«كتيبة 55» من ورشفانة بإمرة معمر الضاوي، التابعة لما يعرف بـ«جهاز الدعم والاستقرار».

وفي وقت سابق اليوم، اتهم المجلس البلدي جنزور مسلحين تابعين لـ«الكتبية 55» بترويع المدنيين وتخريب ممتلكاتهم جراء الاشتباكات التي وقعت قرب «كوبري 17» غرب العاصمة طرابلس.

وفد الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس (صفحة الشركة على فيسبوك)
وفد الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس (صفحة الشركة على فيسبوك)
وفد الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس (صفحة الشركة على فيسبوك)
وفد الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس (صفحة الشركة على فيسبوك)
وفد الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس (صفحة الشركة على فيسبوك)
وفد الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس (صفحة الشركة على فيسبوك)
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