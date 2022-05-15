تدشين خطة العمل لمشروع أعمال تحديث المخطط العام لحاضرة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

شهد فندق تيبيستي بمدينة بنغازي، صباح اليوم الأحد، حفل تدشين مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة المكلفة من مجلس النواب وممثلين عن السلك الدبلوماسي والقيادات المحلية بالمدينة، بحسب مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي.

وحضر الحفل نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، وزراء الاستثمار علي السعيدي، والحكم المحلي سامي الضاوي، والمواصلات عبدالحكيم الغزيوي، إضافة إلى القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس وقنصل عام اليونان وقنصل عام مصر، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة ووفد شركة «ليد» اليونانية للاستشارات الهندسية المنفذة للمشروع وعدد من المسؤولين والنخب السياسة والثقافية بمدينة بنغازي.

القطراني يشدد على ضرورة الاهتمام بالمباني التاريخية في بنغازي

ورحب نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني في مستهل كلمته بالمناسبة، بالضيوف، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمباني ذات الطابع التاريخي وإعادة إعمارها وإعمار المناطق المتضررة بمدينة بنغازي.

- القطراني: الحكومة ستبذل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث

- اللجنة التحضيرية لإعمار بنغازي تتوصل إلى 40 توصية

- شركة مينا كابيتال بمجموعة «سوليدير» تقدم تجربتها في بيروت لإعادة إعمار بنغازي

وطالب القطراني في كلمته التي بثها مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك» بضرورة العمل على «تهذيب المناطق العشوائية والتركيز على مشاريع الطرق والمواصلات ومشروع البحيرات السبع والمشاريع الأخرى المتوقفة» في بنغازي.

القطراني يعد بتسهيل الإجراءات أمام حركة التنمية وإعمار بنغازي

ووعد القطراني بأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستعمل على تذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات والمعاملات أمام حركة التنمية والإعمار في بنغازي، داعيًا الشركات الأجنبية إلى العودة إلى ليبيا والمساهمة في مرحلة البناء التي ستشمل كافة التراب الليبي.

حفل تدشين مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية. (مكتب التواصل والإعلام بمجلس الوزراء بنغازي)

حفل تدشين مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية. (مكتب التواصل والإعلام بمجلس الوزراء بنغازي)

حفل تدشين مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية. (مكتب التواصل والإعلام بمجلس الوزراء بنغازي)

حفل تدشين مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية. (مكتب التواصل والإعلام بمجلس الوزراء بنغازي)