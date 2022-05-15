تخفيض أسعار بيع منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الأحد، تحفيض أسعار بيع جميع منتجاتها «عن الأسعار الواردة في قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (83) لسنة 2022، بشأن تعديل سعر بيع منتجات الشركة غير شاملة للضرائب والرسوم المقررة»، وفق المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم (153) لسنة 2022.

وحددت المادة الأولى من القرار الذي نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» نسب بيع المنتجات الطولية بحيث تكون كالآتي:

1- تكون نسبة التخفيض 5% لمنتجات القضبان والأسياخ وبنفس الشروط السابقة، مع خصم نسبة 2% على المسحوبات التي تفوق 2000 طن حتى تاريخ 15 يونيو 2022.

2- تخفيض نسبة 7% لمنتجات الأسلاك لمصنع طرابلس.

3- تخفيض نسبة 3% لمنتجات القطاعات الخفيفة والمتوسطة.

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كما حددت الشركة الليبية نسبة التخفيض لبيع المنتجات المسطحة كالآتي:

1- تخفيض نسبة 8% لمنتجات الدرفلة على الساخن.

2- تخفيض نسبة 10% لمنتجات الدرفلة على البارد ومنتجات الجلفنة.

وأقرت الشركة الليبية للحديد والصلب كذلك نسبة التخفيض على المنتجات الوسيطة بـ3% من العروق والبلاطات والمعيبة والمرفوضة ومختلفة الأطوال.