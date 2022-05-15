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المنقوش تعزي نظيرها الفلسطيني في وفاة شيرين أبوعاقلة وتجدد دعم ومساندة ليبيا للشعب والقضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 05:32 مساء
المنقوش تعزي نظيرها الفلسطيني في وفاة شيرين أبوعاقلة وتجدد دعم ومساندة ليبيا للشعب والقضية الفلسطينية
المنقوش ونظرها الفلسطيني رياض المالكي. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)
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قدمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، تعازيها في وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، مجددة التأكيد على دعم ليبيا ومساندتها للشعب والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته المنقوش، اليوم الأحد، مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنقوش قدمت للمالكي «تعزيتها لدولة فلسطين حكومةً وشعبًا عن وفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة. وأكدت على موقف ليبيا الثابت في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ومناصرتها اللا محدودة لحقوق الشعب الفلسطيني».

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وأضافت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إن الوزيرين شددا خلال الاتصال الهاتفي «على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الاعتداءات وانتهاكات الكيان الصهيوني في فلسطين آخرها أعمال الاعتداء على جنازة شيرين أبوعاقلة».

تنديد دولي باعتداء شرطة الاحتلال على موكب جنازة شيرين أبوعاقلة
وشيّع الفلسطينيون، أمس السبت، الصحفية الفلسطينية الأميركية في قناة الجزيرة، شيرين أبوعاقلة، التي قُتلت الأربعاء برصاصة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية عسكرية للاحتلال، فيما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها شعار «صحافة» وخوذة واقية، بحسب وكالة «فرانس برس».

واعتدت قوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة في القدس، ما كاد يتسبب بسقوط نعشها أرضًا حين قام عناصر الأمن بضرب حامليه. ولقي ذلك تنديدًا من الأسرة الدولية.

إدانات ليبية لمقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة
ودان كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة، مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، مقدمين تعازيهم لأسرتها وللشعب الفلسطيني.

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