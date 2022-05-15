وزير التخطيط يصل داكار للمشاركة في اجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الزيداني إلى العاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في اجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية في أفريقيا (ECA)، في دورته الـ54، بحسب منصة «حكومتنا».

ويعقد اجتماع الدورة الـ54 لوزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية في أفريقيا تحت عنوان «تمويل الانتعاش الاقتصادي لأفريقيا من خلال إيجاد حلول مبتكرة»، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو الجاري بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

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وتتضمن أعمال الدورة جلسات وزارية رفيعة وعددًا من الموائد المستديرة حول سُبل تحويل تهديدات جائحة كورونا، إلى قوة دافعة لتحقيق النمو والانتعاش العالمي. وستشهد الفعاليات أيضًا خلال المؤتمر إطلاق المؤتمر الاقتصادي السنوي حول أفريقيا الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، كلمة أمام المؤتمر.