Atwasat

وزير التخطيط يصل داكار للمشاركة في اجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 05:23 مساء
وزير التخطيط يصل داكار للمشاركة في اجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية في أفريقيا
وزير التخطيط والوفد المرافق له لدى وصوله إلى داكار. الأحد 15 مايو 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

وصل وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الزيداني إلى العاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في اجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية في أفريقيا (ECA)، في دورته الـ54، بحسب منصة «حكومتنا».

ويعقد اجتماع الدورة الـ54 لوزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية في أفريقيا تحت عنوان «تمويل الانتعاش الاقتصادي لأفريقيا من خلال إيجاد حلول مبتكرة»، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو الجاري بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

- «التخطيط» تبحث التعاون مع الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة
- الدبيبة يبحث مع وزير التخطيط الإجراءات النهائية لإطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية

وتتضمن أعمال الدورة جلسات وزارية رفيعة وعددًا من الموائد المستديرة حول سُبل تحويل تهديدات جائحة كورونا، إلى قوة دافعة لتحقيق النمو والانتعاش العالمي. وستشهد الفعاليات أيضًا خلال المؤتمر إطلاق المؤتمر الاقتصادي السنوي حول أفريقيا الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، كلمة أمام المؤتمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة الـ74 على وقع التصعيد والتوتر (شاهد)
«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية

«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية
بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة

بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك

«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك
أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن»

أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن»
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية

بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية
شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد

شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد
«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في ...
الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي أطلق النار على مواطن محاولا سلب مركبته
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي أطلق النار على مواطن محاولا سلب مركبته
«بلدي جنزور» يعلق على اشتباكات «كوبري 17» ويستغرب غياب الجهات الرسمية
«بلدي جنزور» يعلق على اشتباكات «كوبري 17» ويستغرب غياب الجهات ...
ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أجدابيا
ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أجدابيا
ضبط شخص بحوزته 51 قطعة من مخدر الحشيش وأسلحة في يفرن
ضبط شخص بحوزته 51 قطعة من مخدر الحشيش وأسلحة في يفرن
اللافي يبحث مع الدبيبة ورئاسة الأركان اشتباكات جنزور وتنظيم الجيش
اللافي يبحث مع الدبيبة ورئاسة الأركان اشتباكات جنزور وتنظيم الجيش
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم...
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء ......
دراسة ألمانية تحذر: سيعيش الليبيون في الظلام إذا لم يصلحوا قطاع الكهرباء
دراسة ألمانية تحذر: سيعيش الليبيون في الظلام إذا لم يصلحوا ......
المزيد
تخفيض أسعار بيع منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب
تخفيض أسعار بيع منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب...
المنقوش تعزي نظيرها الفلسطيني في وفاة شيرين أبوعاقلة وتجدد دعم ومساندة ليبيا للشعب والقضية الفلسطينية
المنقوش تعزي نظيرها الفلسطيني في وفاة شيرين أبوعاقلة وتجدد ......
وزير التخطيط يصل داكار للمشاركة في اجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية في أفريقيا
وزير التخطيط يصل داكار للمشاركة في اجتماع وزراء التخطيط ......
اللافي يبحث مع الدبيبة ورئاسة الأركان اشتباكات جنزور وتنظيم الجيش
اللافي يبحث مع الدبيبة ورئاسة الأركان اشتباكات جنزور وتنظيم ......
ضبط شخص بحوزته 51 قطعة من مخدر الحشيش وأسلحة في يفرن
ضبط شخص بحوزته 51 قطعة من مخدر الحشيش وأسلحة في يفرن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط