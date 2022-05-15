ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة في غدامس.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن «أعضاء قسم النجدة بالمديرية تمكنوا من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم».

وفي الخامس من مايو ثار جدل واسع بشأن اتهامات بانتهاكات تقع بحق المهاجرين في ليبيا، بعدما اتهمت منظمة العفو الدولية ما يسمى بـ«جهاز دعم الاستقرار» التابع لحكومة الوحدة الوطنية بارتكاب انتهاكات ضد مهاجرين ولاجئين.

لكن الجهاز قال في بيان إن التقرير «كان يستوجب من المنظمة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية قبل العرض؛ للرد على أي استفسارات أو اتهامات».

مهاجرون غير شرعيين عقب ضبطهم في غدامس. (وزارة الداخلية)