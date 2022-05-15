تراجع الدولار والاسترليني في السوق الرسمية...

تراجع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي بفارق ضئيل في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد.
وهبطت العملة الأميركية بفارق قرش واحد، مسجلة 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وارتفع اليورو بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.05 دينار مقارنة بـ5.02 دينار الخميس الماضي، فيما انخفض الجنيه الاسترليني إلى 5.87 دينار مقابل 5.91 دينار بفارق 4 قروش.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر الدينار التونسي عند1.55 دينار، والريال السعودي على 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار. كما حافظت كل من الليرة التركية والإيوان الصيني على مستوى 0.31 دينار و0.71 دينار، على الترتيب.
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