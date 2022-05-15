تراجع الدولار والاسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي بفارق ضئيل في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الأحد.

وهبطت العملة الأميركية بفارق قرش واحد، مسجلة 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.05 د‫ينار مقارنة بـ5.02 د‫ينار الخميس الماضي، فيما انخفض الجنيه الاسترليني إلى 5.87 د‫ينار مقابل 5.91 د‫ينار بفارق 4 قروش.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الدينار التونسي عند1.55 د‫ينار، والريال السعودي على 1.28 د‫ينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 د‫ينار. كما حافظت كل من الليرة التركية والإيوان الصيني على مستوى 0.31 د‫ينار و0.71 د‫ينار، على الترتيب.