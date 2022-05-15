رئيس ساحل العاج يدعو لـ«خلق ظروف مواتية» لتعزيز الاستثمارات مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعا رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، السفير الجديد لدى ليبيا عمر إبراهيم محمد الدادة خلال حفل تنصيبه في قصر الرئاسة إلى تعزيز المبادلات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين.

وقال الحسن واتارا في حفل تنصيب عمر إبراهيم الداداة بعاصمة ساحل العاج، ياموسوكرو، إن علاقات الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين البلدين والإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها، لا تعكس مستوى التجارة الذي تراجع بشدة بعدما كان 3.4 مليار فرنك أفريقي في 2018، ليصل إلى 85 مليونًا في 2019 و19 مليونًا في 2020.

ظروف مواتية لنمو هذه الاستثمارات بين ليبيا وساحل العاج

ذلك دعا واتارا للعمل «بشكل وثيق مع أعضاء الحكومة من أجل خلق ظروف مواتية لنمو هذه التبادلات والاستثمارات بين بلدينا».

يشار إلى أن الحسن واتارا (80 عامًا) فاز في نوفمبر 2020 بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 94.27 بعد انتخابات انتقدتها المعارضة بسبب تقييد الدستور للفترات الرئاسية بعهدتين فقط والتي جاءت عقب مرور البلاد بحرب أهلية قُتل فيها 3 آلاف شخص في 2010 و2011.