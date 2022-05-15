هل تعيد «حرب أوكرانيا» أجواء التوتر إلى ليبيا؟..جريدة روسية توضح

القاهرة - بوابة الوسط

أبرزت جريدة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية عودة التوتر إلى ليبيا على خلفية الصراع في أوكرانيا، الذي يمكن أن يكون له انعكاس وفق خبراء دوليين.

وقد تشكل الشحنات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات من الأسلحة الغربية، والأميركية في المقام الأول، إلى أوكرانيا خطرًا حقيقيًا لوقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ، وفي أماكن غير متوقعة تمامًا حسب الجريدة الروسية التي نقلت عن مجلة «موند أفريك» الفرنسية، أن الأمر يخص في المقام الأول ليبيا، حيث الوضع بعيد عن الاستقرار ويمكن أن تبدأ أعمال قتالية جديدة في أي لحظة.

شحنة أسلحة منذ عهد القذافي

وذكَّرت بما حدث أكثر من مرة حين انتهى المطاف بالأسلحة المصنوعة في أوكرانيا أو المعدة لها، في عهد النظام الليبي السابق. فقد انتهى الأمر بشحنة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا في العام 2012، أولًا في ألبانيا، ثم في أيدي مسلحين من «القاعدة» و«داعش» في ليبيا. وبعد ذلك، كان على «الثوار» الليبيين، الذين لا يتقبلون الغرباء، وعلى قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، إراقة كثير من الدماء من أجل تحرير مدينتي بنغازي وسرت الكبيرتين من الإرهابيين، حسب تعبير «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية.

ولفتت الجريدة إلى الوضع الحالي في ليبيا الذي يكون أبعد عن الهدوء، بعد فشل الانتخابات الوطنية التي كان مقررًا إجراؤها في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وتكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئاسة حكومة جديدة، في مارس 2022، بالإضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وإصرار الأخير على عدم تسليم صلاحياته قبل الانتخابات التي وعد بإجرائها في يونيو المقبل.

وحتى الآن، لم تتبنَ ليبيا قوانين من شأنها أن تنظم بوضوح آلية إجراء الانتخابات، والشروط التي يجب أن يتمتع بها المرشحون. كما لم يتم بعد وضع القوائم النهائية للمرشحين. وبحسب رئيس اللجنة العليا لتنظيم الانتخابات، عماد السايح، فإن الأمر محفوف بموجات جديدة من أعمال العنف والقتال، حيث يهدد عديد القادة الميدانيين باستخدام السلاح إذا لم يتم إعداد هذه القوائم للانتخابات الجديدة.