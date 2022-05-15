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الأرصاد: أجواءا صيفية نسبيًا غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 08:52 صباحا
الأرصاد: أجواءا صيفية نسبيًا غرب ليبيا
حالة الطقس اليوم الأحد 15 مايو 2022. (الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواءا صيفية نسبيا اليوم وغدا على مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب متفرقة غدا على بعض المناطق.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة, تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا، وتنخفض يوم الثلاثاء خصوصا على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الغد على أغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و32 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول أحيانا إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الكفرة.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35درجة مئوية. 

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