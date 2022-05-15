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اشتباكات عنيفة في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 02:30 صباحا
اشتباكات عنيفة في جنزور
صورة من مقطع فيديو لمنطقة تجرى فيها اشتباكات في جنزور، 14 مايو 2022. (صورة من فيديو)
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تدور  اشتباكات عنيفة منذ ساعة بين جهات مسلحة قرب جسر الـ17 بمنطقة جنزور غرب طرابلس، فيما لم تتضح حتى الآن أسبابها.

وحسب مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فتسمع أصوات نيران كثيفة في أنحاء متفرقة من المدينة، ولم تعلن أى جهة رسمية حتى الآن أسباب الاشتباكات والضالعين فيها.

وقالت مصادر متطابقة إن الاشتباكات تدور بين مسلحي كتيبة «فرسان جنزور» وكتيبة «55» من ورشفانة بإمرة معمر الضاوي والتابعة لما يعرف بـ«جهاز الدعم والاستقرار»، لافتة إلى أن قذائف تسقط عشوائيًا في الأحياء المأهولة المحيطة بمنطقة الاشتباكات، ما تسبب في ذعر السكان.

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