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مطار «القرضابية» بسرت يتسلم معدات حديثة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 15 مايو 2022, 12:12 صباحا
مطار «القرضابية» بسرت يتسلم معدات حديثة
مطار «القرضابية» بسرت يتسلم معدات حديثة، 14 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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وصلت، السبت، إلى مطار «القرضابية» بمدينة سرت، معدات وأجهزة حديثة مقدمة من شركة «المناولة» للخدمات الأرضية والجوية.

وتشمل المعدات والأجهزة «سير حقائب، سلم طائرة خاص بذوي الإعاقة، عربة نقل لحقائب المسافرين»، حسب تصريح مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، إلى «بوابة الوسط».

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وحضر عملية التسلم عضو مجلس النواب عن سرت، زايد هدية، وعميد بلدية سرت، مختار المعداني، اللذين اتفقا مع رئيس لجنة إدارة شركة «المناولة» للخدمات الأرضية والجوية، فتحي الدلعوب، على زيادة دعم المطار.

مطار «القرضابية» بسرت يتسلم معدات حديثة، 14 مايو 2022. (بوابة الوسط)
مطار «القرضابية» بسرت يتسلم معدات حديثة، 14 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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