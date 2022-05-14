شاهد في «وسط الخبر»: جولة جديدة لاجتماعات القاهرة.. واشتباكات مسلحة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاعة على قناة «الوسط wtv» الضوء على الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بشأن المسار الدستوري، واحتمالات نجاحها في الخروج بقاعدة دستورية للانتخابات.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الأحد، جولة جديدة من اجتماعات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

- اشتباكات في بني وليد واعتقال أحد أقارب قيادي في تنظيم «داعش»

- المسار الدستوري والسلطة التنفيذية ضمن مشاورات عقيلة ووليامز في القاهرة

- ردا على اجتماعات القاهرة.. «تأسيسية» الدستور: مجلسا النواب والدولة يزجان بالدستور في المماحكات السياسية

كما تطرقت الحلقة إلى الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة بني وليد. واعتقلت «قوة مكافحة الإرهاب» فجر السبت، شخصًا يدعى أشرف الخازمي، تبين أنه أحد أقارب القيادي في تنظيم «داعش» امبارك الخازمي، الذي اعتقلته قوة العمليات المشتركة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في سبتمبر العام الماضي، وفقًا لمصادر محلية.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن بني وليد شهدت اشتباكات مسلحة بين «قوة مكافحة الإرهاب» وأحد مهربي البشر، نافيًا وقوع غارات جوية على البلدة، ولفت إلى أن الاشتباكات جرت بـ«الأسلحة المتوسطة» تحديدا «جنوب بني وليد في مزرعة بمنطقة 51 تستخدم لتهريب البشر».