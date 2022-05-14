الصافي: عقيلة لم يكلف أحدا بالحضور نيابة عنه في اجتماع مركز «الحوار الإنساني»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد الصافي، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لم يكلف أحدًا الحضور نيابة عنه في اجتماع جنيف الذي ينظمه ويرعاه مركز الحوار الإنساني «HD».

ونقل الصافي عن عقيلة قوله إن هذه الاجتماعات «لا تمثل مجلس النواب أو رئيسه»، حسب بيان مقتضب صادر، السبت، عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء أن «جولة جديدة من المشاورات حول العملية السياسية الحساسة في ليبيا» بدأت، الخميس، بمدينة موترو السويسرية، مشيرة إلى أنه الاجتماع الأول الذي تستضيفه سويسرا بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.

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وأضافت الوكالة الإيطالية أن الجولة الجديدة من المشاورات ينظمها مركز الحوار الإنساني في جنيف، وهو المركز نفسه الذي فصل اتفاقية «خارطة الطريق» التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي من المقرر أن تنتهي في يونيو المقبل.

المشاركون في المشاورات الليبية في سويسرا

ونقلت وكالة «نوفا» عن مصادر لم تسمها «أن قادة الميليشيات الرئيسية والتشكيلات المسلحة لغرب وشرق ليبيا يشاركون في الاجتماع، كما جرت دعوة ممثلين عن مجلس الرئاسة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة».

وأشارت الوكالة إلى غياب تمثيل كل من رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، عن المشاورات الجديدة.