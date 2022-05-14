«أهالي طبرق» يعلنون إيقاف تصدير النفط من ميناء الحريقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بيان صادر عمن وصفوا أنفسهم بـ«أهالي طبرق»، السبت، غلق وإيقاف تصدير النفط في ميناء الحريقة اعتبارًا من اليوم.

وقال البيان، الذي تلاه أحد الأهالي، إن الإعلان يأتي «احتجاجًا على سياسة كل الأجسام السياسية التي تدعي الشرعية وهي منتهية الشرعية والصلاحية».

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وأضاف مصدرو البيان أنهم «لن يتفاوضوا إلا مع جهة سيعتبرونها شرعية وتحقق تطلعات الشعب وتدعو إلى الوقوف أمام المؤامرة التي تستهدف ليبيا»، دون توضيح لهذه الجهة.

تضارب بيانات بشأن غلق النفط

والأربعاء الماضي، أعلنت مجموعة وصفت أنفسها بـ«قبائل ونشطاء وسكان وأعيان منطقة الهلال النفطي»، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الثلاثاء، إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، بعد «جهود مجلس النواب والحكومة الليبية». فيما لم يصدر عن المؤسسة الوطنية للنفط إعلانًا برفع «القوة القاهرة» عن الحقول المتوقفة حتى الآن.