حصر المباني المخالفة في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس، اليوم السبت، حصرًا للمباني المخالفة داخل بلدية عين زارة، تحت تأمين دوريات الإدارة العامة للدعم المركز في العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان مقتضب، إن هذا الحصر يستهدف إزالة البناء العشوائي ووقف استغلال الفضاء العام من قبل بعض المخالفين.

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وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حملة لإزالة ووقف البناء العشوائي وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حصر المباني المخالفة في عين زارة، 14 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

حصر المباني المخالفة في عين زارة، 14 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

حصر المباني المخالفة في عين زارة، 14 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

حصر المباني المخالفة في عين زارة، 14 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

حصر المباني المخالفة في عين زارة، 14 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

حصر المباني المخالفة في عين زارة، 14 مايو 2022. (وزارة الداخلية)