Atwasat

تدريب جزائري للشرطة القضائية الليبية المكلفة إدارة السجون

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 14 مايو 2022, 07:12 مساء
تدريب جزائري للشرطة القضائية الليبية المكلفة إدارة السجون
الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى لمنتسبي إدارة العمليات بالشرطة القضائية، نوفمبر 2020. (الإنترنت)
alwasat radio

تقيم وزارة العدل الجزائرية دورة تدريبية لـ15 من عناصر الشرطة القضائية الليبية العاملين بإدارة السجون، بداية من غد الأحد.

ويشرف على افتتاح الدورة كل من المدير العام لإدارة السجون الجزائرية وإعادة الإدماج زرب أسعيد، والممثل المقيم للأمم المتحدة بالجزائر أليخاندرو ألفاريز، وذلك في زرالدة بالجزائر العاصمة.

دورة تدريبية بإشراف أممي 
وتندرج هذه الدورة التدريبية، التي تستمر إلى 26 مايو الجاري في إطار التعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسيتم تأطيرها من طرف كوادر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالجزائر.

- تخريج الدفعة الأولى من ضباط الشرطة القضائية حملة الشهادات الجامعية
- جهاز الشرطة القضائية في سبها يتسلم السجن المركزي
- تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة الشغب والتمرد وهروب نزلاء من سجن قرنادة

دعم جزائري لتطوير السجون في ليبيا
ووفق بيان لوزارة العدل الجزائرية، تندرج الدورة أيضا في إطار برنامج المكتب الإقليمي الأممي الخاص بـدعم وتطوير السجون في ليبيا ضمن تجه لإعادة التأهيل والإدماج الإجتماعي، بالتعاون مع المديرية العامة لإدارة السجون الجزائرية، ووزارة العدل والشرطة القضائية الليبية.

وفي أكتوبر الماضي، استفاد 15 عنصرا نسويا من جهاز الشرطة القضائية الليبية، العاملات بإدارة السجون، من دورة تكوينية في الجزائر.

وباشرت السلطات الجزائرية في العام 2018 تدريب أولى دفعات الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون بالتعاون مع وزارة العدل وبإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن طريق مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم الاستقرار

حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم ...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم

بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العريبي: نواب يطالبون بتغيير وليامز لعدم احترامها قرارات المجلس
العريبي: نواب يطالبون بتغيير وليامز لعدم احترامها قرارات المجلس
اشتباكات في بني وليد واعتقال أحد أقارب قيادي في تنظيم «داعش»
اشتباكات في بني وليد واعتقال أحد أقارب قيادي في تنظيم «داعش»
وليامز تتفق مع مسؤولة أميركية على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
وليامز تتفق مع مسؤولة أميركية على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في ...
رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب يدعو إلى تجميد الإيرادات النفطية
رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب يدعو إلى تجميد الإيرادات النفطية
عقيلة صالح في بيان رسمي: تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي
عقيلة صالح في بيان رسمي: تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم
افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم...
قفل سلخانة في صبراتة (صور)
قفل سلخانة في صبراتة (صور)...
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء ......
المزيد
«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين ......
تدريب جزائري للشرطة القضائية الليبية المكلفة إدارة السجون
تدريب جزائري للشرطة القضائية الليبية المكلفة إدارة السجون...
«التأسيسية»: تعديل الدستور سيتعرض للطعون القضائية ويعمق الأزمة الليبية
«التأسيسية»: تعديل الدستور سيتعرض للطعون القضائية ويعمق ......
عقيلة صالح في بيان رسمي: تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي
عقيلة صالح في بيان رسمي: تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا ......
رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب يدعو إلى تجميد الإيرادات النفطية
رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب يدعو إلى تجميد الإيرادات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط