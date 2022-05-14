عقيلة صالح في بيان رسمي: تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد بيان رسمي صادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين «وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساواة للجميع».

وقال المجلس، في البيان، إن هذا التجميد يأتي «حفاظًا على مصلحة الليبيين، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الراهن، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام».

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هل تعرض صنع الله لضغوط لتحويل الإيرادات النفطية؟

والخميس الماضي، قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله «وقع تحت ضغوط كبيرة، وتم تحويل أكثر من 2.6 مليار دولار» من إيرادات النفط.

وأضاف نورلاند، في مقابلة مع قناة «الوسط» (WTV): «كنا نفضل التأني ولا يتم التحويل حتى تجرى مناقشة آلية توزيع الإيرادات النفطية، وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب».

وتجدد واشنطن دومًا «التزامها بالعمل على توزيع عائدات النفط بالشكل الذي يعود بالنفع على الشعب الليبي».

كان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، شدد في لقاء مع أهالي منطقة الهلال النفطي في 24 أبريل الماضي، على ضرورة «تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل».