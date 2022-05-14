اشتباكات في بني وليد واعتقال أحد أقارب قيادي في تنظيم «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت «قوة مكافحة الإرهاب» فجر اليوم السبت، في بني، وليد شخصًا يدعى أشرف الخازمي، وهو أحد أقارب القيادي في تنظيم «داعش» امبارك الخازمي، الذي اعتقلته قوة العمليات المشتركة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في سبتمبر العام الماضي، وفقًا لمصادر محلية.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» إن بني وليد شهدت اشتباكات مسلحة بين «قوة مكافحة الإرهاب» وأحد مهربي البشر، نافيًا وقوع غارات جوية على البلدة.

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اشتباكات في مزرعة تستخدم لتهريب البشر

ولفت المصدر الأمني إلى أن الاشتباكات التي جرت بـ«الأسلحة المتوسطة وقعت جنوب بني وليد في مزرعة بمنطقة 51 تستخدم لتهريب البشر».

وفي 7 سبتمبر الماضي، أعلنت قوة العمليات المشتركة، القبض على امبارك الخازمي في بني وليد، مشيرة إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع مكتب النائب العام.