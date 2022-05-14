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عون يزور أنغولا للاستفادة من دعم البنك الأفريقي لدعم الصناعات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 03:40 مساء
عون يزور أنغولا للاستفادة من دعم البنك الأفريقي لدعم الصناعات النفطية
عون بعد وصوله إلى الكونغو، 14 مايو 2022. (منصة حكومتنا)
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يؤدي وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون زيارة رسمية لأنغولا لبحث نتائج المفاوضات مع البنك الأفريقي لدعم الصناعة النفطية بالقارة. كما تركز الزيارة على مناقشة طرق الاستفادة من البنك في تنمية البلدان الأعضاء فيه، وذلك لزيادة الثروة النفطية، والتحول لإنتاج الطاقات المتجددة.

وتأتي الزيارة بدعوة من وزير الموارد المعدنية الأنغولي رئيس منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الأبو) جان دي روزا، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا»، اليوم السبت.

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حجم إنتاج ليبيا من النفط.. والسعي للتوسع في الطاقة المتجددة 
ويصل الإنتاج الليبي من النفط الخام إلى نحو 650 ألف برميل يومياً، أما إنتاج الغاز فيصل إلى ملياري قدم مكعبة يومياً، وفق عون، فيما تسعى ليبيا إلى زيادة الإنتاج.

وفي أواخر أبريل الماضي، بحث وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بالحكومة الموقتة علي العابد، مع ممثلي شركة «سولاركود» الأميركية، الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة، وإمكانية تنفيذ مشاريع تسهم في تطوير القطاع وتلبي احتياجات الطاقة محليا وخلق فرص تصدير لها بالمنطقة.

وأشار العابد إلى أن ليبيا تزخر بالموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعد من أولويات الحكومة في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني وقطاع الاستثمار.

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