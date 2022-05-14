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وزراء خارجية مجموعة السبع يطالبون بإطار قانوني سريع للانتخابات والاستئناف الكامل لإنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 03:35 مساء
وزراء خارجية مجموعة السبع يطالبون بإطار قانوني سريع للانتخابات والاستئناف الكامل لإنتاج النفط
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دعا وزراء خارجية مجموعة السبع من وصفتهم بـ«أصحاب المصلحة الليبيين» إلى «التحديد السريع للأساس القانوني الذي يتبعه انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن»، وكذلك دعو «جميع الأطراف إلى الكف عن العنف والمحافظة على وحدة الوطن (ليبيا) ومؤسساته».

النفط الليبي.. استئناف كامل للإنتاج
وحث بيان صادر عن وزراء خارجية المجموعة في ختام اجتماعهم بمدينة فانجلز الألمانية، اليوم السبت على « الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا»، ودعا الوزراء «جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية».

وعبر الوزراء عن «القلق العميق إزاء استمرار قطع النفط»، مشيرين إلى أن هذه الانقطاع «يحرم الليبيين من عائدات كبيرة ، ويثقل كاهلهم بارتفاع الأسعار ، ويخاطر بانقطاع التيار الكهربائي ، ومشاكل إمدادات المياه ، ونقص الوقود».

وواصل الوزراء تأكيد «ضرورة إدارة عائدات النفط بشفافية، مع تحديد النفقات العامة وتنفيذها من خلال عملية ميزانية واضحة لصالح جميع الشعب الليبي. يجب الحفاظ على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها وطبيعتها غير السياسية.

ومجموعة الدول الصناعية السبع هي ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية.

ليبيا.. وعقوبات مستهدفة
وفي الملف الليبي أيضا، واصل الوزراء المجتمعون في ألمانيا «الدعوة إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 ، وحرية الحركة لجميع الليبيين». 

في الوقت نفسه، تحدثت مجموعة السبع عن العقوبات وذكر البيان  «بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) وأحكامه التي تشير إلى أن الأفراد أو الكيانات التي تشارك في ، أو تقدم الدعم ، للأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا» وقال «قد يتم تصنيفها لفرض عقوبات مستهدفة». ودعا البيان إلى «الامتثال لحظر الأسلحة والانسحاب الكامل من ليبيا دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة ، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن رقم 2570 (2021) و 2571 (2021)».

كما رحبت مجموعة السبع «بجهود الاتحاد الأوروبي المستمرة من خلال عملية إيريني»، وقالوا في البيان»، وقال الوزراء «نحن ندعم تجديد التراخيص المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016) لضمان التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا».

دعم وساطة وليامز
وكرر الوزراء «دعم جهود الوساطة من خلال المساعي الحميدة للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز» وعبروا عن تشجيعه «لجميع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة الليبيين على التعاون الكامل»، مضيفين «نحيط علما باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2629 (2022) لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL) ودعوة الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص على الفور».

وتترأس ألمانيا حاليا مجموعة السبع، التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان.

وأعرب وزراء المجموعة عن القلق «إزاء الأعمال الانتقامية ضد المرأة في الأدوار العامة والسياسية»، ودعوا «جميع السلطات الليبية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي ، وحماية المجتمع المدني من الاضطهاد والدفاع عن الحق في الحوار المدني ، واحترام حقوق الإنسان ، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين».

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