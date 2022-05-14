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الأرصاد: طقس مستقر واعتدال في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 08:53 صباحا
الأرصاد: طقس مستقر واعتدال في درجات الحرارة
نشرة الأرصاد الجوية المتوقعة اليوم السبت 14 مايو 2022. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسًا مستقرًا و اعتدالًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بدايةً من غدٍ على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم جنوب طبرق، مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على المرتفعات.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على المناطق الساحلية تتحول يوم الإثنين إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بين 28 و31 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بدايةً من غدٍ على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بدايةً من غدٍ على أغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الكفرة.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية.

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