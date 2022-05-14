الأرصاد: طقس مستقر واعتدال في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسًا مستقرًا و اعتدالًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بدايةً من غدٍ على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم جنوب طبرق، مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على المرتفعات.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على المناطق الساحلية تتحول يوم الإثنين إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بين 28 و31 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بدايةً من غدٍ على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا بدايةً من غدٍ على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.