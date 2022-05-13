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ضبط شخص طرد مواطنا من منزله بقصر خيار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 09:51 مساء
ضبط شخص طرد مواطنا من منزله بقصر خيار
المتهم ألقي القبض عليه من قبل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية. (وزارة الداخلية)
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ألقى أعضاء وحدة التحري والتحقيق التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الجمعة، القبض على شخص متهم بالتهجم على منزل مواطن وطرده منه بعد أن هدده رفقة ثلاثة أشخاص آخرين.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المتهم يدعى «ع. م. أ. ج» ومقيم بمنطقة الثمانين بقصر خيار، موضحة أنه «أحد المطلوبين في واقعة التهجم على منزل مواطن وطرده منه وتهديده رفقة ثلاثة أشخاص أخرين».

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وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم أُلقي القبض عليه اليوم من خلال عمليات البحث والتحري من قبل وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية «بناءً على كتاب وكيل النيابة بمكتب النائب العام والصادر بتاريخ 9 يناير الماضي»، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الاختصاص.

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