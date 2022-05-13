شاهد في «الحصاد».. مناقشة تصريحات نورلاند حول «فاغنر» والقذافي وصنع الله

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» المذاعة على قناة الوسط «WTV»، التصريحات الأخيرة لمبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند.

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وتحدث نورلاند في «مقابلة خاصة» مع القناة عن نقاط عدة، يركز البرنامج على أبرزها وهي حديثه عن انتشار مجموعة «فاغنر» في ليبيا، كما عرج على الملف الانتخابي قائلًا إنه جرى «تدميره» لدى ظهور سيف القذافي، كما تحدث عن وقوع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تحت ضغط، دفعه إلى تحويل 2.6 مليار دولار إلى حساب وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بمصرف ليبيا المركزي.