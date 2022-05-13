انقاذ 153 مهاجرا شمال زوارة وصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن عناصر خفر السواحل الليبي من إنقاذ 153 مهاجرًا ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة وذلك شمال مدينتي صبراتة وزوارة غرب البلاد، وإعادتهم إلى ليبيا، بعدما كانوا يبحرون نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين مطاطيين، وفق ما أعلنه مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية.

وقال مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» أمس الخميس، إن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «الزاوية» التابع لجهاز خفر السواحل وأمن الموانئ، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية بالبحر.

تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة في الزاوية

وأضاف مكتب الإعلام والمراسم برئاسة أركان القوات البحرية أن المهاجرين أعيدوا إلى نقطة مصفاة الزاوية فور إتمام عملية الإنقاذ وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية، منوهًا بأن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

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كما نفذ جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، عمليتين لإنقاذ لـ146 مهاجرًا غير شرعي شمال مدينة صبراتة غرب البلاد وإعادة المهاجرين إلى نقطة مصفاة الزاوية، وفق ما أعلنه مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أمس الخميس.

عدد من المهاجرين الذين جرى إنقاذهم.

أحد القاربين الذي كان يقل مهاجرين قبل انقاذهم شمال صبراتة وزوارة. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية)

أحد زوارق حرس السواحل.

أحد القاربين الذي كان يقل مهاجرين قبل انقاذهم شمال صبراتة وزوارة. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية)