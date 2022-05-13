إنقاذ 146 مهاجرا شمال صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

نفذ جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ عمليتين لإنقاذ لـ146 مهاجرا غير شرعي شمال مدينة صبراتة غرب البلاد وإعادة المهاجرين إلى ليبيا، وذلك في إطار جهوده الإنسانية ومهامه السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ بمنطقة المسؤولية الليبية في البحر المتوسط.

وقال مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية عبر صفحته على «فيسبوك» أمس الخميس، إن عملية الإنقاذ الأولى جرت شمال مدينة صبراتة، حيث تمكن زورق الدورية طراز «C7» التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ من «إنقاذ 73 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب».

اشتعال النار في قارب بعد إنقاذ المهاجرين

وأظهرت صور نشرها مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، النار مشتعلة في قارب كان يقل مهاجرين، لكن لم يتضح ما إن كانت النار قد اشتعلت نتيجة عطل في القارب الخشبي قبل عملية الإنقاذ أم اشتعلت بعد عملية الإنقاذ، في حين لم يشر البيان الرسمي الصادر بالخصوص إلى ذلك.

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وأضاف مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن عملية الإنقاذ الثانية نفذها الزورق «الزاوية» التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الذي تمكن من إنقاذ «73 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال بعد انتقاله إلى عين المكان، مؤكدا أن عناصر الجهاز قاموا بدورهم على أكمل وجه.

إنزال المهاجرين بنقطة مصفاة الزاوية

وأكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إعادة المهاجرين وإنزالهم في نقطة مصفاة الزاوية وتسليمهم إلى الجهات المختصة بالمدينة فور إتمام عملية الإنقاذ، منوها بأن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

النار مشتعلة في القارب بعد انقاذ المهاجرين ونقلهم إلى زورق حرس السواحل. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)

النار مشتعلة في القارب بعد إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى زورق حرس السواحل. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)

المهاجرون بعد إعادتهم إلى نقطة مصفاة الزاوية. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)