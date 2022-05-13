Atwasat

إنقاذ 146 مهاجرا شمال صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 06:16 مساء
إنقاذ 146 مهاجرا شمال صبراتة
المهاجرون على متن القارب قبل إنقاذهم. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
alwasat radio

نفذ جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ عمليتين لإنقاذ لـ146 مهاجرا غير شرعي شمال مدينة صبراتة غرب البلاد وإعادة المهاجرين إلى ليبيا، وذلك في إطار جهوده الإنسانية ومهامه السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ بمنطقة المسؤولية الليبية في البحر المتوسط.

وقال مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية عبر صفحته على «فيسبوك» أمس الخميس، إن عملية الإنقاذ الأولى جرت شمال مدينة صبراتة، حيث تمكن زورق الدورية طراز «C7» التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ من «إنقاذ 73 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب».

اشتعال النار في قارب بعد إنقاذ المهاجرين
وأظهرت صور نشرها مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، النار مشتعلة في قارب كان يقل مهاجرين، لكن لم يتضح ما إن كانت النار قد اشتعلت نتيجة عطل في القارب الخشبي قبل عملية الإنقاذ أم اشتعلت بعد عملية الإنقاذ، في حين لم يشر البيان الرسمي الصادر بالخصوص إلى ذلك.

- إنقاذ 83 مهاجرا شمال منطقة المطرد غرب ليبيا
- القوات البحرية التركية تنقذ 17 مهاجرا أفريقيا شمال غرب مصراتة
- إنقاذ 20 مهاجرا قبالة ساحل زوارة

وأضاف مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن عملية الإنقاذ الثانية نفذها الزورق «الزاوية» التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الذي تمكن من إنقاذ «73 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال بعد انتقاله إلى عين المكان، مؤكدا أن عناصر الجهاز قاموا بدورهم على أكمل وجه.

إنزال المهاجرين بنقطة مصفاة الزاوية
وأكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية إعادة المهاجرين وإنزالهم في نقطة مصفاة الزاوية وتسليمهم إلى الجهات المختصة بالمدينة فور إتمام عملية الإنقاذ، منوها بأن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

النار مشتعلة في القارب بعد انقاذ المهاجرين ونقلهم إلى زورق حرس السواحل. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
النار مشتعلة في القارب بعد انقاذ المهاجرين ونقلهم إلى زورق حرس السواحل. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
النار مشتعلة في القارب بعد إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى زورق حرس السواحل. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
النار مشتعلة في القارب بعد إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى زورق حرس السواحل. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
المهاجرون بعد إعادتهم إلى نقطة مصفاة الزاوية. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
المهاجرون بعد إعادتهم إلى نقطة مصفاة الزاوية. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر .. تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة بالقدس

بث مباشر .. تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة بالقدس
في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم

في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس

كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا

كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا
لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»

لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة

كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة
دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف

دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية

ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
وكالة «نوفا» الإيطالية تعلن انطلاق مشاورات جديدة بشأن العملية السياسية في ليبيا بسويسرا

وكالة «نوفا» الإيطالية تعلن انطلاق مشاورات جديدة بشأن العملية السياسية في ليبيا ...
اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات

اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات
خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي

خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي
الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات

الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج
مؤسسة النفط و«هواوي» تنظمان ورشة عمل عن «التحول الرقمي»
مؤسسة النفط و«هواوي» تنظمان ورشة عمل عن «التحول الرقمي»
المنفي والدبيبة وباشاغا وحفتر يعزون في وفاة رئيس الإمارات
المنفي والدبيبة وباشاغا وحفتر يعزون في وفاة رئيس الإمارات
ضبط شخصين وإحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني
ضبط شخصين وإحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني
القبض على شخصين وفتاة متهمين بالسطو المسلح على مواطن جنوب صبراتة
القبض على شخصين وفتاة متهمين بالسطو المسلح على مواطن جنوب صبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
إنقاذ 146 مهاجرا شمال صبراتة
إنقاذ 146 مهاجرا شمال صبراتة...
في افتتاح صالة الركاب الجديدة.. القطراني: الحكومة ستبذل ما بوسعها لاستكمال مشروع مطار بنينا الحديث
في افتتاح صالة الركاب الجديدة.. القطراني: الحكومة ستبذل ما ......
رئيس وزراء إيطاليا: ليبيا لديها إمكانات هائلة.. لكن الحرب تهدد استقرار أفريقيا
رئيس وزراء إيطاليا: ليبيا لديها إمكانات هائلة.. لكن الحرب ......
القبض على شخصين وفتاة متهمين بالسطو المسلح على مواطن جنوب صبراتة
القبض على شخصين وفتاة متهمين بالسطو المسلح على مواطن جنوب ......
ضبط شخصين وإحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني
ضبط شخصين وإحباط تهريب قطع أثرية تعود للعهد الروماني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط