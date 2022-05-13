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القبض على شخصين وفتاة متهمين بالسطو المسلح على مواطن جنوب صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 05:06 مساء
القبض على شخصين وفتاة متهمين بالسطو المسلح على مواطن جنوب صبراتة
المتهمون بالسطو على مواطن جنوب صبراتة. (وازرة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، القبض على شخصين وفتاة كانت برفقتهما كونهم متهمين بالسطو المسلح على أحد المواطنين بمنطقة الهضبة جنوب مدينة صبراتة غرب البلاد.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المتهمين ألقي القبض عليهم بناء على محضر جمع الاستدلالات المحرر بدائرة مركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة بشأن قيام شخصين على متن مركبة آلية نوع «فورد» بالسطو المسلح على مواطن بمنطقة النهضة جنوب صبراتة والتي قيدت ضد مجهول حينها.

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وأوضحت الوزارة أن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة رفقة أعضاء التحري بمركز شرطة صبراتة تمكنوا من خلال التحري وجمع المعلومات «من القبض على الجناة رفقة فتاة».

وأضافت وزارة الداخلية أن الفتاة التي جرى ضبها مع المتهمين اعترفت خلال التحقيق معها «بمشاركتها في عدة وقائع أخرى مع أشخاص آخرين»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارٍ البحث عن باقي المطلوبين.

السيارة التي كانت مع المتهمين بالسطو على مواطن جنوب صبراتة. (وازرة الداخلية)
السيارة التي كانت مع المتهمين بالسطو على مواطن جنوب صبراتة. (وازرة الداخلية)
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