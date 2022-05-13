Atwasat

مؤسسة النفط و«هواوي» تنظمان ورشة عمل عن «التحول الرقمي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 01:35 مساء
مؤسسة النفط و«هواوي» تنظمان ورشة عمل عن «التحول الرقمي»
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
alwasat radio

نظمت المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركة «هواوي» للاتصالات، ورشة عمل تحت عنوان «التحول الرقمي»، على مدى يومي 11 و12 مايو الجاري، بفندق «المهاري» في طرابلس.

وهدفت ورشة العمل الي إدخال أحدث التقنيات الرقمية في مجال صناعة النفط والغاز، من أجل تحقيق معدلات أداء أفضل ونتائج إيجابية في عمليات التنقيب والاستكشاف، ومراقبة أداء الحقول النفطية بأحدث الأجهزة والمعدات، وفق بيان صادر، الجمعة، عن مؤسسة النفط.

- «أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
- موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة

وخلال فعاليات الورشة، أوضح مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط، محمد بشر، رؤية واستراتيجية المؤسسة والشركات التابعة لها في مجال تطوير تقنية المعلومات، ودورها في تطوير عمليات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وإدخال تقنيات الحقول الذكية والتحول الرقمي.

وحضر افتتاح الورشة السفير الصيني لدى ليبيا، وانغ تشيمين، ومسؤولين بمؤسسة النفط وشركة «هواوي»، وبعض رؤساء وأعضاء لجان الإدارة بالشركات النفطية مثل «الواحة» و«الزويتينة» و«تقنية ليبيا» ومعهد النفط الليبي ومصحة النفط والجوف.

ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
ورشة عمل عن التحول الرقمي في طرابلس. (مؤسسة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس

كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا

كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا
لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»

لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة

كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة
دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف

دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية

ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
وكالة «نوفا» الإيطالية تعلن انطلاق مشاورات جديدة بشأن العملية السياسية في ليبيا بسويسرا

وكالة «نوفا» الإيطالية تعلن انطلاق مشاورات جديدة بشأن العملية السياسية في ليبيا ...
اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات

اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات
خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي

خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي
الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات

الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات
مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر

مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
غذاء ليبيا مهدد بسبب الاعتماد على روسيا وأوكرانيا
غذاء ليبيا مهدد بسبب الاعتماد على روسيا وأوكرانيا
«الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار على الشمال الشرقي
«الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار على الشمال الشرقي
واشنطن: الليبيون يستحقون انتخابات حرة ونزيهة
واشنطن: الليبيون يستحقون انتخابات حرة ونزيهة
وصول 3920 أسطوانة غاز إلى أجدابيا
وصول 3920 أسطوانة غاز إلى أجدابيا
غلق شارع النصر بطرابلس لاستئناف توسعته
غلق شارع النصر بطرابلس لاستئناف توسعته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
المنفي والدبيبة وباشاغا وحفتر يعزون في وفاة رئيس الإمارات
المنفي والدبيبة وباشاغا وحفتر يعزون في وفاة رئيس الإمارات...
مؤسسة النفط و«هواوي» تنظمان ورشة عمل عن «التحول الرقمي»
مؤسسة النفط و«هواوي» تنظمان ورشة عمل عن «التحول الرقمي»...
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج...
غلق شارع النصر بطرابلس لاستئناف توسعته
غلق شارع النصر بطرابلس لاستئناف توسعته...
وصول 3920 أسطوانة غاز إلى أجدابيا
وصول 3920 أسطوانة غاز إلى أجدابيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط