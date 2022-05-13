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«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 12:42 مساء
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الممتد من مصراته إلى سرت.
- الرياح متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس وتكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية متغيرة الاتجاه على ساحل شحات، تتراوح سرعتها بين 5 و15عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

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