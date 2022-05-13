«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الممتد من مصراته إلى سرت.

- الرياح متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس وتكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح شمالية غربية متغيرة الاتجاه على ساحل شحات، تتراوح سرعتها بين 5 و15عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.