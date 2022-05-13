واشنطن: الليبيون يستحقون انتخابات حرة ونزيهة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالإنابة، يائيل لمبرت، أن جميع الليبيين يستحقون «انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب قادتهم».

جاء ذلك خلال لقاء لمبرت، أمس الخميس، في تونس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح بحضور سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه المفوضية، حسب تغريدة على حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا بموقع «تويتر».

وحسب التغريدة، فقد أعادت لمبرت خلال لقائها مع السائح «تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه المفوضية، وأن جميع الليبيين يستحقون انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب قادتهم».

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نورلاند: ليس هناك بديل للانتخابات في ليبيا

وقال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، إنه «ليس هناك بديل للانتخابات لحل الأزمة في ليبيا»، مشيرًا إلى المناقشات الجارية بشأن القاعدة الدستورية، والتي تسمح بالمضي قدمًا لإجراء الانتخابات.

وأضاف نورلاند في مقابلة مع قناة «الوسط» (WTV)، أذيعت مساء أمس الخميس، أن هناك «علاقة وترابط» بين إيجاد آلية لإدارة إيرادات النفط وتوفير الاستقرار لإجراء تلك الانتخابات.

وسبق أن أكد السائح خلال لقاء مع نورلاند في مارس الماضي، استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد «التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدمًا».