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«الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار على الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 10:32 صباحا
«الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار على الشمال الشرقي
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الفرصة، اليوم الجمعة، مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي خاصةً مناطق الدواخل.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم على دواخل المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وتكون شبورة مائية الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون، غدا، متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:
- حالة السماء: ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار خاصة على مناطق الدواخل، ومن المتوقع أن تكون جيدة أحيانا تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية بوجه عام.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد.

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