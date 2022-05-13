شاهد «وسط الخبر»: مثلث الصراع المالي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة حول المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي قال إنها «تعاني من سوء الإدارة».

تصريحات الدبيبة جاءت خلال رئاسته الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، حيث اعتبر أن «مؤسسة الاستثمار تحتاج إلى وقفة، فقد أصبحت مقفلة ولا أحد يستطيع سؤال مسؤوليها».

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وطرح البرنامج تساؤلاً على محللين حول ما إذا كانت المؤسسة تشكل جبهة صراع جديدة بين الحكومتين، في ضوء تداول بيان مؤخرًا منسوب إلى المؤسسة، تعلن فيه تبعيتها إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.