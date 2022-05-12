الحويج يطلب من مصلحة الجمارك الالتزام بقرار حظر تصدير الأسماك

القاهرة - بوابة الوسط

طلب وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، من مدير عام مصلحة الجمارك ضرورة الالتزام بقراره رقم (356) لسنة 2022 بشأن منع تصدير الأسماك بجميع أنواعها، واستثناء سمك «التونة»؛ نظرا للاتفاقيات الدولية الملزمة لليبيا بهذا الخصوص، وفق كتاب نشرته الوزارة اليوم الخميس.

- الحويج يصدر قرارا بمنع تصدير الأسماك بجميع أنواعها

وفي 22 مارس الماضي، أصدر الحويج قرارا بمنع تصدير الأسماك بجميع أنواعها. دون أن يوضح أسباب القرار، رغم أن موسم صيد الأسماك يبدأ في فصل الخريف بسبب انتشار عديد المأكولات البحرية، بشكل ملحوظ من سطح المياه.