انتشال 3 قذائف من مقر شركة الكهرباء الشمالية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل أعضاء جهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية، 3 قذائف من مخلفات الحرب من باحة مقر شركة الكهرباء الشمالية بمدينة سبها كانت قد سقطت في الموقع خلال فترة مضت على مقربة من أبراج المحطة الرئيسية بالموقع وفق ما أعلنه الجهاز مساء اليوم الخميس.

وقال جهاز المباحث الجنائية عبر صفحته على «فيسبوك» إن فريق تفكيك المتفجرات بغرفة عمليات الجهاز الجنوبية تحرك إلى مقر شركة الكهرباء الشمالية في سبها إثر تلقيه بلاغا من الشرطة الكهربائية بالمدينة يفيد بوجود أجسام يشتبه أن تكون قذائف من مخلفات الحرب في باحة المقر.

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وأكد جهاز المباحث الجنائية أن فريق تفكيك المتفجرات بغرفة العمليات الجنوبية تعامل مع مخلفات الحرب التي عثر عليها في باحة مقر شركة الكهرباء الشمالية في سبها وتمكن من نقلها بشكل آمن إلى حيث يجري اتلافها بالطرق المتبعة.

ونجح فريق تفكيك المتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية في أوقات سابقة في انتشال كميات من المخلفات الحربية بمناطق عدة شهدت اشتباكات خلال الفترات الماضية، وقام بنقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بعيدا عن المناطق السكنية.

فريق تفكيك المتفجرات خلال انتشال قذائف من مقر شركة الكهرباء الشمالية في سبها. (جهاز المباحث الجنائية)

فريق تفكيك المتفجرات خلال انتشال قذائف من مقر شركة الكهرباء الشمالية في سبها. (جهاز المباحث الجنائية)

فريق تفكيك المتفجرات خلال انتشال قذائف من مقر شركة الكهرباء الشمالية في سبها. (جهاز المباحث الجنائية)

فريق تفكيك المتفجرات خلال انتشال قذائف من مقر شركة الكهرباء الشمالية في سبها. (جهاز المباحث الجنائية)