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جهاز المباحث الجنائية يصدر تقريره السنوي للجريمة للعام 2019

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 08:55 مساء
جهاز المباحث الجنائية يصدر تقريره السنوي للجريمة للعام 2019
غلاف التقرير السنوي للجريمة للعام 2019. (جهاز المباحث الجنائية)
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أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الخميس، صدور تقريره السنوي للجريمة للعام 2019، الذي أعدته إدارة الإحصاء والمعلومات الجنائية التابعة للجهاز، منوها بأن التقرير جرى تعميم نسخ منه على المكونات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والجامعات الليبية والوزارات والهيئات القضائية، والمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، والمؤسسات التي يشكل التقرير اهتماما لديها بشكل أو بآخر.

وقال جهاز المباحث الجنائية عبر صفحته على «فيسبوك» إن إدارة الإحصاء والمعلومات الجنائية بالجهاز أنهت طباعة التقرير السنوي عن الجريمة للعام 2019 منذ أيام في شكل كتاب مجلد، يحمل بين دفتيه كل القضايا والضبطيات والمهام الأمنية عن الجريمة بمديريات الأمن في كل مناطق ليبيا والتي تولاها أو أنجزها أو شارك في حل طلاسمها جهاز المباحث الجنائية بمختلف التخصصات الأمنية التابعة له.

محتويات التقرير السنوي للجريمة
وأوضح جهاز المباحث الجنائية أن التقرير السنوي للجريمة يضع إحصاء دقيقا ومهمة متعلقة بالقضايا التي عمل عليها أو شارك فيها الجهاز ليضعها بين أيدي الباحثين في الشأن الأمني والمهتمين بدراسة الجريمة من مختلف زواياها وتشخيص حالاتها ودوافعها وما إلى ذلك، فضلا عن تلبيته للاحتياج المعرفي لدى طلبة العلوم الأمنية والقانونية في كليات ومعاهد الشرطة والقانون في ليبيا.

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ويأتي التقرير الإحصائي في 211 صفحة مقسمة إلى أربعة أبواب تناول الأول الجرائم المسجلة على مستوى ليبيا خلال العام 2019 مقارنة بالعام الذي قبله، ويقدم الباب الثاني الجرائم المسجلة لدى كل مديرية أمن في ليبيا لنفس العام بالمقارنة مع الذي قبله، ويتضمن الباب الثالث إحصائية مفصلة لجرائم الأحداث وأخرى لقضايا الانتحار والشروع فيه للعام المذكور آنفا، ويستعرض الباب الرابع إحصاءات جرائم المخدرات والخمور والجرائم المرتكبة على أيدي الوافدين عربا وأجانب خلال العام 2019.

ونوه جهاز المباحث الجنائية بأن إدارة الإحصاء والمعلومات الجنائية تواصل خلال هذه الفترة إعداد التقارير السنوية عن الأعوام 2020 و2021 ليكونا جاهزين في أقرب وقت ممكن.

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