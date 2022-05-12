مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يجتمع مع مبعوث لجنة تقصي الحقائق الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، العميد فؤاد الباشا، اليوم الخميس، مع مبعوث لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، نضال الجردي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله استعراض ملاحظات لجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا عموماً، بالإضافة إلى عديد الملفات ذات العلاقة بحقوق الانسان.

تحسن الأمن مرهون بالاستقرار السياسي

وأكد العميد فؤاد الباشا خلال الاجتماع «على أن تحسن حالة حقوق الانسان على مستوى كامل التراب الليبي وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل لن يتأتى إلا من خلال بوابة الاستقرار السياسي، دون أن نغفل الجهود المبذولة للارتقاء بهذا الملف من خلال الآليات الوطنية ومن بينها مكتب حقوق الإنسان بالوزارة».

- فرنسا تطالب بعثة تقصي الحقائق بالتركيز على الفظائع المرتكبة في ترهونة وفي جنوب طرابلس

- خبراء أمميون: «الإفلات من العقاب» يهدد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في ليبيا

- بعثة تقصي الحقائق: ثقافة الإفلات من العقاب تمنع السلام في ليبيا

كما أكد مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمبعوث لجنة تقصي الحقائق أن الوزارة تبذل جهودا على صعيد التدريب وملف الهجرة غير الشرعية وتعزيز حقوق المرأة والطفل من خلال التعاون مع مكونات الدولة المعنية والآليات الوطنية في هذا الشأن.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس مستشار وزير الداخلية لحقوق الانسان الدكتور خالد فلاح، والمقدم فتحي اللافي مندوبا عن مكتب التعاون الدولي بإدارة العلاقات والتعاون، والمقدم جلال شنانة عن مكتب حقوق الانسان بالوزارة.

اجتماع مدير مكتب حقوق الإنسان مع مبعوث لجنة تقصي الخحقائق الأممية. (وزارة الداخلية)

اجتماع مدير مكتب حقوق الإنسان مع مبعوث لجنة تقصي الخحقائق الأممية. (وزارة الداخلية)